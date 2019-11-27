Гончарук рассказал о тендере на строительство моста в Запорожье

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что в госбюджете-2020 заложили часть средств.

Для строительства моста в Запорожье, о котором говорят много лет, объявили тендер.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Три недели назад был в Запорожье, где поставил задачу подготовить и объявить тендер на достройку всем известного моста. Так вот, тендер объявили. А уже в начале следующего года начнем строительство", - отметил глава правительства.

Он обещает, что "первую часть объекта "Укравтодор" завершить уже через два года. Туда входит строительство 21 искусственного сооружения, в том числе двух мостов через Днепр с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный. Эта часть строительства откроет проезд с правобережной части города через Днепр и острова Хортица по трем полосам движения с выездом на прибрежные магистраль и ул. Тюленина. Это уже существенно разгрузит движение в городе".

Гончарук подчеркнул, что "строительство этого моста - наш приоритет. Символу коррупции, который уже 15 лет никак не могут построить, - не место в современной Украине".

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Нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что в госбюджете-2020 заложили часть средств.

"После корректировок проекта и подготовки проектной документации, "Укравтодор" запускает этот долгожданный тендер. Первые 1,25 млрд грн уже заложили на следующий год, но мы планируем привлечь различные финансовые инструменты, чтобы ббыли более быстрые темпы строительства. Мы можем строить Европу в Украине, но для этого надо строить не стены, а мосты", - написал Криклий в Facebook.

Министр добавил, что "мы активно работаем с нашими китайскими коллегами, с которыми был подписан меморандум о строительстве этого моста. Это позволит получить один из крупнейших инфраструктурных проектов последнего десятилетия на выгодных для Украины условиях. Двигаемся параллельными путями к успешной реализации проекта".