В аэропорту Харькова задерживают и отменяют рейсы

В настоящее время в аэропорту отменены и задержаны несколько авиарейсов.

В харьковском аэропорту сегодня, 20 февраля, задерживаются и отменяются авиарейсы. Причиной этому стал сильный туман над аэропортом.

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В частности, отменены такие рейсы:

Харьков-Киев с отправлением в 7.05;

Тель-Авив-Харьков с прибытием 4.45.

Задержаны такие рейсы:

Харьков-Стамбул, который должен вылететь в 10.20, задержан до 12.40;

Стамбул-Харьков, прилетающий по расписанию в 9.25, ожидается в 12.15.

Как сообщила местный журналист Татьяна Доцяк на своей странице в соцсети, в настоящее время возле харьковского аэропорта находятся машины скорой помощи. "Аэропорт в Харькове. На выезде к взлетной полосы три скорых, экипаж в защитных костюмах. Прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала Доцяк.

В пресс-службе Харьковской обладминистрации информацию о том, что самолет сядет в Харькове, прямо не подтвердили, однако пригласили журналистов в аэропорт, передает sq.com.ua.

Как сообщал УНИАН,самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя, прилетел в Харьков, однако не приземлился, а кружил над областью. После этого самолет направился в Киев.