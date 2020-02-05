Стали известны детали меморандума между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn

Подписанный «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn меморандум подразумевает стратегическое сотрудничество компаний на срок до десяти лет – текст меморандума.

Меморандум о сотрудничестве, подписанный сегодня акционерной компанией «Укрзализныця», немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и её дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH (DB E&C), подразумевает возможность стратегического сотрудничества компаний на срок до десяти лет.

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Об этом сказано в меморандуме, текстом которого располагает УНИАН.

«Цель данного меморандума – обозначить основы запланированного стратегического сотрудничества между УЗ и DB E&C, а также внедрить процедуру взаимодействия между сторонами относительно заключения договора о сотрудничестве… Ориентировочный срок стратегического сотрудничества, который рассматривается сторонами как возможный, составляет до десяти лет», - сказано в тексте меморандума.

Документ вступает в силу с момента подписания и сохраняет свое действие в течение трех лет с возможным продлением срока при условии согласия сторон, но не более, чем срок стратегического сотрудничества (до десяти лет).

Стороны могут прекратить действие меморандума в любой момент, но предупредив об этом партнеров за месяц. В таком случае участники не несут ответственности за прямые или непрямые убытки и вред.

Что касается нынешнего сотрудничества компаний, то в тексте меморандума расписано несколько его этапов.

На начальном этапе стороны должны согласовать и заключить договор об оценке деятельности «Укрзализныци», а также разработать дорожную карту по улучшению деятельности украинской компании. Ожидается, что данный этап займет до трех месяцев.

Этап реализации проекта начнется в случае успешного завершения предыдущего процесса и предполагает оформление договора, в рамках действия которого предполагается привлечение опытного персонала для реализации дорожной карты реформ.

«Этот этап может начаться после успешного завершения начального этапа, при этом ожидается, что он будет продолжаться не позднее, чем до 31 декабря 2020 года», - сказано в тексте меморандума.

Управленческий этап должен начаться с 1 января 2021 года, он включает в себя поддержку DB E&C в сфере управления.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля акционерная компания «Укрзализныця» с целью своего реформирования подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших ж/д операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности. Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA - 4,7 млрд евро, прибыль 542 млн евро.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.