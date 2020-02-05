«Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с немецким Deutsche Bahn

На первом этапе предполагается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании.

Акционерная компания «Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и компанией DB Engineering & Consulting GmbH, передает корреспондент УНИАН.

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Как отметил перед подписанием документа премьер-министр Алексей Гончарук, на первом этапе предполагается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании, но он надеется, что сегодняшнее событие является первым шагом для более глубокого сотрудничества двух компаний в будущем.

"Мы надеемся, что ваш опыт и специалисты помогут как можно быстрее реформировать «Укрзализныцю», - сказал глава правительства.

В свою очередь, член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла выразил уверенность, что данное сотрудничество будет успешным и имеет большие перспективы в будущем.

Как сообщал УНИАН, 22 января Гончарук заявил о подписании меморандума о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании «Укрзализныця». При этом он добавил, что сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов «Укрзализныци».

23 января во время украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) Гончарук заявил, что правительство хочет отдать «Укрзализныцю» компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

24 января, на своей странице в социальной сети Facebook Гончарук сообщил, что сотрудничество с Deutsche Bahn не предполагает продажи или концессии «Укрзализныци». Таким образом премьер развеял слухи, источником которых он сам и выступил.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших ж/д операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширению деятельности. Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA - 4,7 млрд евро, прибыль 542 млн евро.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.