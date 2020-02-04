Hyundai приостановила заводы в Южной Корее из-за коронавируса

Hyundai стал первой крупной автомобильной компанией, которая была вынуждена приостановить выпуск машин за пределами Китая.

Компания Hyundai остановила производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Читайте такжеBMW и Volkswagen приостанавливают производство в Китае из-за коронавируса

Об этом сообщает Autonews.ru.

"Таким образом, Hyundai стал первым крупным производителем, вынужденным приостановить выпуск машин за пределами КНР. В Южной Корее компания производит автомобили как для местного рынка, так для США, Европы, Ближнего Востока и некоторых других регионов. Доля автомобилей для глобального рынка, поставляемых из Южной Кореи, составляет примерно 40% от общего объема продукции", - говорится в сообщении.

Что касается Китая, то там уже приостановили выпуск многие крупные автопроизводители, в том числе Tesla, Ford, группа PSA, а также Nissan и Honda. Кроме того, некоторые компании, включая PSA, заявили о намерении вывезти весь свой командированный персонал с предприятий из города Ухань и его окрестностей в связи со вспышкой болезни.

Как сообщал УНИАН, новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 17 тысяч заразившихся и свыше 400 погибших.

22 января 2020 года в Ухани и соседних городах был введен карантин - власти, в частности, остановили общественный транспорт, а также закрыли город на въезд и выезд.