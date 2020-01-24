Как не ошибиться с выбором такси, на что обратить внимание

Что нужно знать при выборе такси, как не ошибиться с выбором службы такси, на что обращать внимание.

Такси является неотъемлемой частью городской транспортной инфраструктуры, позволяя пассажирам добраться в любую точку города и ближайшего пригорода с комфортом и за минимальное время.

Такси также служит альтернативой личному автомобилю, особенно если в городе есть проблемы с местами для парковки. А в ночное время, когда общественный транспорт уже не ездит, такси остается единственным средством передвижения, если нет личного авто или вам нельзя садиться за руль.

Что нужно знать при выборе такси

Учитывая важную социальную функцию, а в некоторых случаях и безальтернативность, возникает вопрос, как не ошибиться с выбором службы такси.

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В первую очередь следует понимать, что такси по своей сути не может быть дешевым видом транспорта. Но в Украине около 90% таксистов работают нелегально, что позволяет им создавать значительную конкуренцию на рынке и продавать свои услуги клиентам по более низким ценам, чем легальные перевозчики. А такие в нашей «дикой» экономике тоже есть.

Легальные такси имеют свои преимущества, такие, например, как качество обслуживания и безопасность для пассажира. Но и стоимость проезда в таких службах далеко не низкая. К примеру, в Киеве за маршрут длиной около 14 км (с конца Троещины на улицу Крещатик) два популярных сервиса для заказа автомобиля попросят минимум около 120-130 грн. Правда, на рынке можно встретить и более дешевые предложения, однако качество услуги может вызывать сомнения. В то же время, две другие службы, позиционирующие себя именно как такси, попросят уже около 180-250 грн за аналогичный маршрут. Выбор большинства людей конечно же упадет на более дешевые варианты.

Легальные перевозчики также предоставляют возможность безналичной оплаты за свои услуги. И речь не только о внесении данных своей банковской карточки в мобильном приложении, а об обычных банковских терминалах, которые либо по умолчанию присутствуют в каждом автомобиле, либо можно заранее заказать такое авто. Также, легальные перевозчики могут без проблем выдать пассажиру квитанцию или чек, если такой необходим.

Как не ошибиться с выбором службы такси: дешевое или дорогое

Что еще нужно знать при выборе такси, так это то, как позиционирует себя компания, предоставляющая услугу.

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На украинском рынке большинство «такси» позиционируют себя не как такси, а как сервис, помогающий водителю, который может отвезти, и пассажиру, которому нужно ехать, найти друг друга. Такому виду деятельности не нужны лицензии, ведь компании заявляют, что предоставляют не транспортные услуги, а лишь информационные. Во многих случаях на этом ответственность «диспетчеров» и компании заканчивается, а дальше пассажиры остаются сам на сам с водителями. И если подобная компания хоть как-то дорожит своим именем на рынке, то она пытается контролировать качество услуг, предоставляемых водителями. Но и цена за поездку тут будет выше.

А так называемые «бомж-такси», возящие людей по цене ниже рыночной, о репутации особо не переживают – в случае чего можно просто переименоваться. И часто, такие «информационные службы» по «бомж-тарифам» не только никак не проверяют водителей, с которыми сотрудничают, но даже ни разу не видели их вживую. И зачастую за вами приедет грязное, "убитое" авто, за рулем которого вполне может сидеть не менее "убитый" водитель.

В общем, если вы хотите ехать на такси, нужно быть готовым к недешевым тарифам и, вероятно, меньшему количеству автомобилей. Пользуясь различными сервисами по поиску авто (псевдо-такси), желательно выбирать проверенные и известные на рынке.

И от чего стоит отказаться – от услуг сомнительных перевозчиков, которые не напрягаются сервисом, но предлагают очень дешевые поездки. В первую очередь, это ваша же безопасность. Не следует забывать, что такси – это не благотворительная организация, а бизнес, который должен зарабатывать. И рентабельность дешевых тарифов вызывает сомнения.

Рынок такси в Украине, а особенно в Киеве, имеет высокую конкуренцию, и менять поменять перевозчика в случае чего не составит труда. А развитие современных технологий значительно упростило процесс вызова такси. Многие службы уже создали мобильные приложения, но также сохранили классический способ вызова - по телефону. В общем, выбор перевозчика в наше время стал прост, как никогда. А вот с кем ехать - решать уже людям, исходя из финансовых возможностей, но все же с оглядкой на собственную безопасность.