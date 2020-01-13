Toyota представила "анимешный" Prius (видео)

Дизайн автомобиля выходит далеко за рамки привычных моделей японской марки.

На автосалоне в Токио компания Toyota представила концепт Ambient RD Prius PHV Concept.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Над тюнингом Prius работало сразу несколько подразделений бренда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, судя по опубликованному ролику, внешне авто полностью отличается от стандартной модели. Оно получило более "анимешную" внешность, что, пожалуй, не удивительно, учитывая японское происхождение марки.

"В общем капот и передняя часть напоминают мышку Apple Magic Mouse, а передний диффузор будто позаимствованный у Lamborghini. В такой необычный и при этом белоснежный перед Prius вклинивается пара черных фар. Темные линии от оптики тянутся вплоть до окон где сливаются с черной крышей и совершенно непрозрачного стекла", - подчеркивает издание.

Задняя часть автомобилей еще более "дикая". Здесь нет и упоминания о привычный всем Toyota Prius: позвоночные плавники на крыше и бампере, пара "крыльев" с обеих сторон и все это светится.

Интерьер прототипа скрыт за светонепроницаемым черным стеклом, что свидетельствует о том, что салона у него нет, а, возможно, и не будет. Предположительно Toyota Ambient RD Prius PHV Concept представляет собой візіонерський прототип, от которого будущий Prius, или не только он, возьмет отдельные элементы дизайна.