Украина запретила с 9 января полеты и над Ираком - Гончарук

По словам Гончарука, также планируется провести дополнительные проверки состояния безопасности полетов украинских авиакомпаний.

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям выполнение полетов в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Госавиаслужба запретила выполнение полетов в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9-го января 2020-го года», - написал он.

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Также, по его словам, начата внеплановая проверка обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО «Международные авиалинии Украины». Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов украинских авиакомпаний.

Напомним, Госавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям с 9 января полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.