Стало известно, когда откроют движение по новому Шулявскому путепроводу

Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку.

Движение транспорта по новому Шулявскому путепроводу власти Киева обещают открыть в конце недели.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, строители работают круглосуточно и без выходных, чтобы вовремя завершить работы и открыть проезд по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана.

Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерное и перильное ограждение.

По данным КГГА, после завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

Как сообщал УНИАН, проектом реконструкции Шулявского путепровода предусмотрено строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Длина нового путепровода составит 158 м, он будет иметь шесть полос. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20%.

Общая стоимость реконструкции составляет около 1 млрд грн.