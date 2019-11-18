Раскрыты подробности об электроседане от BMW

Баварский электрический седан i4 дебютирует в 2021 году.

Компактный седан BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3, получит электрическую силовую установку мощностью более 500 лошадиных сил.

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Как сообщает издание Roadshow со ссылкой на собственные источники в BMW, немецкий соперник «Теслы» получит литий-ионную батарею ёмкостью 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 530 лошадиных сил.

Это обеспечит седану i4 разгон с места до 100 километров в час примерно за четыре секунды и максимальную скорость, ограниченную на отметке 193 километров в час, пишет motor.ru.

Известно, что баварский электрокар получит аккумуляторы пятого поколения с компактными ячейками.

От зарядной станции на 150 киловатт батарею i4 можно зарядить на 80 процентов всего за 35 минут. Расчётный запас хода согласно европейскому ездовому циклу WLTP составит 600 километров.

Возможно, седан получит несколько вариантов силовых установок, так как его модульная платформа позволит гибко комбинировать агрегаты. При этом электромобиль будет унифицирован с BMW третьей и четвёртой серий.

Премьера i4 должна состояться в 2021 году.