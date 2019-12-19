Цены на АЗС продолжают падать: сколько сегодня стоит заправить авто

Ряд сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 10-30 коп. за литр. Средняя стоимость А-95 составила 28,17 грн/л.

Сетевые операторы с 18 по 19 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях WOG топливо подешевело на 20 копеек за литр, до А-92 – 28,69 грн, А-95 – 29,69 грн, ДТ – 28,69 грн. В сети Parallel цены снизились на 40 копеек за литр, до А-92 – 28,49 грн, А-95 – 29,49 грн, ДТ – 28,49 грн. На станциях оператора AMIC цены снизились на 20-30 копеек за литр, до А-92 – 26,99 грн, А-95 – 27,99 грн, ДТ – 26,99 грн.

На 30 копеек за литр цены понизили Glusco: А-92 – 26,95 грн, А-95 – 27,95 грн, ДТ – 26,95 грн. В сети UPG цены на бензин снизились на 20 копеек за литр, до А-92 – 25,8 грн, А-95 – 26,8 грн.

Таким образом, по состоянию на 19 декабря средняя стоимость бензина А-92 на АЗС в Украине составляет 27,05 грн/л, А-95 – 28,17 грн/л, ДТ – 27,46 грн/л.

Как сообщал УНИАН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что министерство намерено принять меры для снижения цен на бензин на автозаправочных станциях страны.

По словам министра, маржа продавцов бензина А-95 в Украине выросла за год с 8% до около 21%.

В начале декабря Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для рассмотрения крупнейшими операторами АЗС рекомендации о необходимости снижения розничных цен на бензин, учитывая ряд рыночных факторов.

По данным комитета, в течение июня-ноября средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%; курс доллара к гривне снизился почти на 12%; при этом средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.