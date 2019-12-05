Volkswagen показал новый кроссовер на видео

В основу SUV ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хэтчбек Polo нового поколения.

Компания Volkswagen опубликовала первый тизерный видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер бренда. Автомобиль получит название Nivus и окажется в самом начале линейки SUV немецкой марки. Официальная премьера машины состоится весной следующего года.

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Ранее предполагалось, что машина будет разработана исключительно для Бразилии, однако сейчас стало известно, что новинка появится в продаже и в других странах, пишет Autonews.

В основу SUV ляжет модульная платформа MQB-А0, на которой базируется хэтчбек Polo нового поколения. Длина автомобиля не превысит четырех метров при колесной базе 2560 миллиметров.

Как ожидается, в линейку двигателей войдет бензиновый турбомотор рабочим объемом 1 литр мощностью 115 л. с., а также 1,6-литровый атмосферный агрегат, выдающий 120 лошадиных сил. Моторы смогут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или с шестидиапазонным «автоматом».

Также Volkswagen ведет работы над своим кроссовером с электрической силовой установкой под названием ID.4. Европейские продажи этой машины, скорее всего, начнутся в 2021 году. Автомобиль построят на платформе MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами. По неофициальным данным, кроссовер сможет использовать разный тип силовых установок. Помимо версий с одним электромотором, автомобиль будет предлагаться в полноприводных модификациях с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси.