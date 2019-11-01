Volkswagen показал первые фото серийного электрокроссовера

Автомобиль, который должен получить название ID.4, построят на платформе MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами.

Компания Volkswagen опубликовала первые тизерные изображения кроссовера с электрической силовой установкой под названием ID.4. Пока на снимках новинка скрыта под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что она получит черты концепта Crozz.

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Европейские продажи первого серийного электрического кроссовера Volkswagen, скорее всего, начнутся в 2021 году, пишет Autonews.

Автомобиль построят на платформе MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами. По неофициальным данным, кроссовер сможет использовать разный тип силовых установок. Помимо версий с одним электромотором, автомобиль будет предлагаться в полноприводных модификациях с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси.

Что касается прототипа под названием Crozz, то он получил два электрических агрегата. Первый, расположившийся на передней оси, развивает 102 лошадиные силы. Второй, приводящий в движение задние колеса, выдает 203 силы. Таким образом, суммарная отдача агрегатов составила 305 лошадиных сил. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за 6 с, а его максимальная скорость составила 180 км в час.

На автосалоне во Франкфурте главной премьерой Volkswagen стал экологически чистый хэтчбек под названием ID.3. Мировые продажи автомобиля начнутся в начале следующего года. На данный момент любой желающий уже может оставить предзаказ на новинку, заплатив 1000 евро. ID.3 стал также первой моделью Volkswagen, которая получила новый логотип бренда. Эмблема стала плоской, наподобие эмблем на старых Beetle. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.