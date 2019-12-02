"Существует властная монополия": эксперт объяснил, почему Кличко до сих пор не отменил маршрутки

На днях соцсети облетело фото одной из киевских маршруток, где из-за протекшей крыши людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри.

Мэр Киева Виталий Кличко до сих пор не отменил маршрутки в Киеве, как обещал в 2016 году, из-за «существования определенной властной монополии, которую сегодня достаточно умело прикрывает нынешняя столичная власть».

Ситуацию с опасными маршрутками прокомментировал председатель киевской городской партийной организации Общественное движение «Рідна країна» Александр Федоренко.

«Начать хочется с того, что городской глава Кличко еще в 2016 году обещал, что через несколько лет город откажется от этого адского транспорта, который ненавидят все, кто им пользуется. Летом люди задыхаются от жары, зимой мерзнут, а теперь во время осадков еще и мокнут. Прошло 4 года, а воз и ныне там. Вернее, перевозчики», - сказал он.

Читайте такжеЖурналисты узнали, как идет строительство Шулявского моста и сколько еще нужно денег (видео)

Политик рассказал, что ситуация, которая сейчас наблюдается на рынке транспортных услуг, сложилась уже давно.

«Следует отметить, что крупнейшие перевозчики уже много лет оказывают услуги такого качества. Они принадлежат экс-нардепам от БПП, экс-депутатам обл. советов, районных советов. Одного из перевозчиков даже связывают с Максимом Микитасем. То есть можно сделать вывод, что существует определенная властная монополия, которую сегодня достаточно умело прикрывает нынешняя столичная власть», - отметил Федоренко.

Александр Федоренко напомнил, что основной проблемой столичная власть называет не коррупцию, а нехватку средств.

«Интересно, что советник мэра Бахматов сообщил, что у города нет средств, чтобы полностью отказаться от маршруток. А как же полмиллиарда на пешеходный мост? 25 миллионов гривень было потрачено в 2017 году на подготовку к Лиге чемпионов. Только строительные работы для установки въездных знаков обошлись бюджету в 9,47 миллиона гривень. Все эти средства были с легкостью освоены столичными властями, хотя я убежден, если бы вопрос стоял – пешеходный мост или комфортный транспорт, думаю, ответ был бы очевидным. Если бы власть отстаивала интересы киевлян, а не друзей, адских маршруток не было бы», - считает Федоренко.

Как сообщал УНИАН, на днях соцсети облетело фото одной из киевских маршруток. Так, в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) из-за протекшей крыши людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри.