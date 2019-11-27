Глава "Антонова" заявил об угрозе остановки предприятия из-за старого оборудования

Также Александр Донец отметил нехватку средств на обновление, так как нет заказчика.

Износ основных средств государственного предприятия "Антонов" составляет 80%, что в случае бездействия может привести к остановке работы предприятия через 5-7 лет.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил президент "Антонова" Александр Донец.

"У нас износ основных средств 80% в "Антонов". Ещё 5-7 лет - и все", - сказал он.

По словам Донца, основная часть износа основных средств приходится на производственное предприятие - "Серийный завод "Антонов".

Также Донец отметил нехватку средств на обновление, так как нет заказчика.

"У нас даже нет внутреннего рынка. Мы не получили ни одного заказа от Минобороны, пограничной службы, службы чрезвычайных ситуаций. У нас в сборочных цехах стоят в высокой степени готовности пять самолетов. Но нет наполнения и заказчика. Они нужны? Думаю, что нужны. Президент летает, и ему нравится", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Антонов" может завершить процесс импортозамещения российских комплектующих на самолеты Ан-148, Ан-158 и транспортный Ан-178 через два года, но только при наличии финансирования объемом 201 миллион долларов со стороны государства.

Справка УНИАН. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.