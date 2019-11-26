"В гости едут": пассажиры поезда УЗ нашли в купе тараканов и пауков (видео)
09:38, 26 ноября 2019Транспорт
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Люди также пожаловались на грязные матрасы и постельное белье в пятнах.
Пассажиры УЗ возмутились неприятными соседями в купе / Фото УНИАН
Пассажиры поезда Одесса-Харьков обнаружили в своем купе огромное количество тараканов.
Видео недовольных пассажиров появилось в сети.
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«Просто полное купе тараканов. Ползают по потолку… Тараканий рай», – жалуется автор видео.
Пассажиры также пожаловались на грязные матрасы и постельное белье в пятнах. Они нашли в купе и других «соседей» – пауков.
В комментариях к видео пользователи соцсетей как всегда возмущаются состоянием вагонов и качеством услуг «Укрзализници».
Ранее в сети обсуждали фото с растущими в вагоне УЗ грибами.
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