"В гости едут": пассажиры поезда УЗ нашли в купе тараканов и пауков (видео)

Люди также пожаловались на грязные матрасы и постельное белье в пятнах.

Пассажиры поезда Одесса-Харьков обнаружили в своем купе огромное количество тараканов.

Видео недовольных пассажиров появилось в сети.

Читайте такжеДвухэтажные поезда Skoda отправят на капитальный ремонт

«Просто полное купе тараканов. Ползают по потолку… Тараканий рай», – жалуется автор видео.

Пассажиры также пожаловались на грязные матрасы и постельное белье в пятнах. Они нашли в купе и других «соседей» – пауков.

В комментариях к видео пользователи соцсетей как всегда возмущаются состоянием вагонов и качеством услуг «Укрзализници».

Ранее в сети обсуждали фото с растущими в вагоне УЗ грибами.