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"В гости едут": пассажиры поезда УЗ нашли в купе тараканов и пауков (видео)

09:38, 26 ноября 2019
Транспорт
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Пассажиры УЗ возмутились неприятными соседями в купе / Фото УНИАН

Видео недовольных пассажиров появилось в сети.

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«Просто полное купе тараканов. Ползают по потолку… Тараканий рай», – жалуется автор видео.

Пассажиры также пожаловались на грязные матрасы и постельное белье в пятнах. Они нашли в купе и других «соседей» – пауков.

В комментариях к видео пользователи соцсетей как всегда возмущаются состоянием вагонов и качеством услуг «Укрзализници».

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Ранее в сети обсуждали фото с растущими в вагоне УЗ грибами.

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Теги: #поезд#Укрзализныця