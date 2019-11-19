В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь (фото)

Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках.

КП «Киевский метрополитен» показал ход строительства метро на Виноградарь и первый тоннель.

Читайте такжеСтало известно, как будет выглядеть метро на Виноградарь (фоторепортаж)

Соответствующие фото предприятие разместило на своей странице в Facebook.

“Это вентиляционный ходок между станциями Мостицкая и Проспект Правды. Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от Мостицкой до Сырца", - сказано в сообщении.

Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках, добавили в КП.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года «Киевский метрополитен» заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе Prozorro, ОАО «Киевметрострой». Согласно тендерной документации, объявлена ожидаемая стоимость работ - 5 млрд 993 млн грн.

Согласно технико-экономическому обоснованию, утверждено строительство четырех станций на новом участке линии метро на Виноградарь - две из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди (станции «Маршала Гречко» и «Виноградарь»).

6 июня Кличко сообщил, что возле станции «Сырец» в специальную шахту спустили оборудование, с помощью которого будут прокладывать тоннель в направлении будущей станции «Мостицкая». На перегоне между станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды» на тот момент продолжались работы по укреплению почвы. На месте будущей станции «Мостицкая» бурились отверстия для вентиляционных шахт и заливался фундамент самой станции. Две станции планируют открыть до конца 2021 года.