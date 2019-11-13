Морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 20%

Объемы нынешних драйверов перевалки - зерна и руды - выросли более чем на треть.

Морские порты Украины в январе-октябре 2019 года увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20% - до 129,8 миллиона тонн, сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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"Положительная динамика перевалки достигла рекордных 20%. Дают о себе знать хорошие урожаи прошлого и текущего маркетинговых годов у аграриев, высокие цены на руду на мировом рынке, а также эффективное взаимодействие между АМПУ и стивидорными компаниями. Важно отметить, что в число портов-лидеров по перевалке, демонстрирующих рост, впервые за последние 5 лет вернулся Мариуполь, где АМПУ завершает масштабный проект по дноуглублению. Во всех пяти портах, которые сейчас дают более 90% перевалки, АМПУ в этом году реализовывало проекты по дноуглублению и инвестировало в развитие портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объемы нынешних драйверов перевалки - зерна и руды - выросли более чем на треть.

Так, за 10 месяцев морские порты перегрузили 43,6 миллиона тонн зерна, это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 33% выросла перевалка руды, за 10 месяцев это составило 30,5 миллиона тонн.

В пресс-службе отметили, что второй год подряд морские порты Украины обеспечивают существенное увеличение контейнерных перевозок.

"По итогам января-октября обработка контейнеров увеличилась на 19% (+812 тысяч TEU)", - говорится в сообщении.

Экспорт, который составляет львиную долю перевалки, увеличился почти на четверть.

По состоянию на конец октября 2019 года уже обработано 97,7 миллиона тонн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также продолжается тенденция увеличения транзита грузов через морские порты.

По сравнению с прошлогодними показателями рост транзита составляет 9,3 миллиона тонн (+ 8%). На 21,2 миллиона тонн больше перегружено импортных грузов (+ 12%).

Среди украинских портов лидерами по перевалке по итогам 10 месяцев стали пять портов, которые обеспечили обработку более 90% всего объема грузов. В частности, это порты Южный, Николаев, Черноморск, Одесса и Мариуполь.

Также сообщается, что за 10 месяцев морские порты Украины обработали 9813 судов и увеличили на 2,1% прошлогодний показатель.

Кроме того, с начала года по сравнению с прошлогодним периодом на 65% - до 537 тыс. возросло количество пассажиров, которые воспользовались услугами водного транспорта в морских портах Украины.

"Из них более 527 000 воспользовались внутренними перевозками - в основном круизными и прогулочными маршрутами - в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранных пассажиров перевезено 9795, в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, морские порты Украины в январе-сентябре 2019 года увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 19,4% - до 114,5 миллиона тонн.