Украина увеличила экспорт агропродукции почти до $16 миллиардов

Почти половину всего украинского аграрного экспорта составила кукуруза.

Украина в январе-сентябре 2019 года увеличила экспорт агропродукции на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,8 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В целом внешнеторговый оборот продукции АПК за отчетный период достиг 19,97 миллиарда долларов США, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом объемы экспорта растительной продукции составили 93,1%, а животноводческой - 6,9%.

Согласно сообщению, за границей наиболее востребованы украинская кукуруза - 43,3% всего экспорта, растительное масло - 20,8% и семена масличных культур - 10,5%.

За девять месяцев крупнейшими рынками сбыта украинской сельхозпродукции стали Азия (41,4% от всего экспорта), страны ЕС (почти 34%) и Африка (15,2%).

Среди стран-импортеров лидируют Китай (8,6%), Египет (7,5%), Нидерланды (7,1%), Индия (7,1%), Турция (6,7%).

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Украина в январе-сентябре увеличила импорт агропромышленной продукции на 7,7% - до 4,2 миллиарда долларов.

В 2018 году внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции Украины увеличился на 1,7 миллиарда долларов - до 24,3 миллиарда долларов. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 миллиарда долларов, а импорт - 5,5 миллиарда долларов.