Николаевский морской порт фактически парализован

Компания, обеспечивающая услуги подачи-уборки вагонов, причиной остановки называет системное давление со стороны АО «Укрзализница» на частного оператора.

Николаевский морской порт, который входит в тройку крупнейших портов Украины, на данный момент фактически парализован.

Компания «Сисайд Терминал», обеспечивающая услуги подачи-уборки вагонов стивидорам, заявила о вынужденной остановке работы с 17 часов в пятницу. Причиной называется противоправные действия со стороны АО «Укрзализниця».

Ежесуточно в порту разгружается около 500 вагонов. Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, говорят представители оператора, уже через сутки порт ожидает коллапс. Автомобильные перевозки не способны обеспечить необходимый объем грузопотока. На некоторых станциях уже введена конвенция и прекращена подача вагонов, следующих в Николаевский порт.

В пресс-релизе, распространенном компанией, причиной остановки называется системное давление со стороны АО «Укрзализница» на частного оператора. В частности, компания «Сисайд Терминал» заявляет о блокировании руководством АО «Укрзализница» проведения технических осмотров локомотивов, а также об отказе предоставить право локомотивам компании выходить на пути общего пользования. В пресс-релизе отмечается, что, используя статус монополиста, не подписывая необходимые документы, чиновники «Укрзализницы» искусственно создали ситуацию, когда частная компания оказалась технически неспособна обеспечивать работы по доставке вагонов от станции Николаев-Грузовой на подъездные пути порта.

«В результате действий АО «Укрзализница» в транспортном парке компании «Сисайд Терминал» из 9 локомотивов всего 2 могут выезжать на пути общего пользования. Однако и они ограничены действиями АО «Укрзализныця» в передвижении к территории порта, доступ к которой возможен только через железнодорожные пути общего пользования (парк Николаев Рудный станции Николаев-Грузовой) и выезд на которые запрещен для тепловозов ООО «Сисайд Терминал», - говорится в документе.

Как отмечают в компании «Сисайд Терминал», возможность предотвратить подобное развитие ситуации у руководства отрасли была: письма-обращения с описанием проблемы были направлены компанией в Министерство инфраструктуры Украины, Администрацию морских портов Украины, Офис Президента и т.д. Ответ был получен только от Министерства инфраструктуры. В МИУ отметили, что «перечисленные проблемы не относятся к компетенции Мининфраструктуры».

В порту ожидают реакции на ситуацию со стороны министра инфраструктуры Владислава Криклия и премьер-министра Алексея Гончарука, декларировавших поддержку развития частной тяги в Украине.

Напомним, профсоюзы Николаевского порта провели акцию под Офисом Президента, призывая главу государству вмешаться в конфликт с «Укрзализныцей», чреватый остановкой работы порта. По словам руководитель профсоюза работников оператора порта Роман Панюков, конфликт с "Укрзализныцей" вызван тем, что частный оператор «Сисайд Терминал» стал конкурентом государственного монополиста.. В частности, АО "Укрзализныця", пользуясь статусом монополиста, уже четыре месяца безосновательно отказывается продлевать договор об эксплуатации железнодорожного подъездного пути, на базе которого осуществляется подача-уборка вагонов со станции Николаев-Грузовой собственными локомотивами оператора.