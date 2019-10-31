Китайцы построят платную кольцевую дорогу вокруг Киева

Приступить к строительству планируется со следующего года.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd в рамках реализации первой очереди строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева - «Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп».

Читайте такжеКабмин рассчитывает за пять лет восстановить до 24 тысяч километров дорог

Как сообщили в пресс-службе Министерстве инфраструктуры, приступить к строительству планируется со следующего года.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства кольцевой дороги вокруг Киева.

«В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительный, мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты, а со следующего года приступить к строительству», - цитирует пресс-служба Криклия.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры сообщало, что проектно-сметная документация первых двух очередей строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киев (БКАД) готова на 90%, а к концу этого года будет завершена.

Общая длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. Дорога будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» (регистрационный номер 6766), которым разрешается строить и эксплуатировать в Украине автомобильные дороги на условиях концессионного договора.