В Украине хотят построить четыре платные дороги

Мининфраструктуры разрабатывает проекты концессионных дорог, портов и аэропортов.

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, Львов-Тернополь и Львов-Краковец, а также портов, аэропортов и вокзалов.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума в Мариуполе.

«Мы совместно со Всемирным банком уже начали процедуры подготовки к концессии дорог. Мы инициировали исследование целесообразности (pre-feasibility study – УНИАН) концессий дорог Львов-Тернополь, Львов-Стрый, Киев-Белая Церковь, Львов-Краковец, а также кольцевую дорогу вокруг Киева», - сказал он.

Также, Криклий сообщил, что планируется концессия четырех портов.

«Мы уже имеем два концессионных проекта портов "Ольвия" и "Херсон"… Также в следующем году мы готовы предложить концессионные проекты портов «Одесса», «Мариуполь», «Бердянск», а также паромный комплекс в порту «Черноморск», - сказал он.

Кроме того, по словам Криклия, министерство начало подготовку проектов концессии аэропортов.

«Мы инициировали с Международной финансовой корпорацией проекты концессии аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминала Cargo в аэропорту «Белая Церковь», - сказал он.

Также Криклий сообщил, что готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов.

«Мы готовы представить проекты концессий в Харькове, Днепре, Хмельницком, Николаеве и Чопе. Уже на протяжении следующего года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия", "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.