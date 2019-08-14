Кабмин решил передать частникам порты "Херсон" и "Ольвия"

Омелян отметил, что заявки на участие в конкурсе подали более двадцати иностранных и украинских компаний.

Кабинет министров Украины утвердил решение о начале концессии в портах "Херсон" и "Ольвия".

Читайте такжеЦентральный вокзал Киева могут передать в концессию: Омелян назвал сроки

Как сообщил в соцсети Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

"Только что правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон"! Имеем предварительно более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний", - сообщил он.

При этом Омелян похвастался проделанной работой на посту министра.

"Мы подготовили новый закон о концессии, который новый президент Украины определил среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года, создали Офис государственно-частного партнерства "Спильно", который подготовил технико-экономическое обоснование по лучшим западным стандартам ряда объектов инфраструктуры, прошли все бюрократические согласования условий, процедур и требований", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян заявлял, что запланированная в текущем году передача в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта на первом этапе реализации позволит привлечь около 8 миллиардов гривень инвестиций.