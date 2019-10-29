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Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиарда

16:41, 29 октября 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-сентябре 2019 года составил 2,6 миллиарда долларов, сообщила Государственная фискальная служба.

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 504,1 миллиона долларов.

На втором месте - импорт из Японии, который составил 406,2 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 352,4 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-сентябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 9,125 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.

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Теги: #импорт авто