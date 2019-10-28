В России ввели обязательную регистрацию дронов - даже самодельных и игрушечных

Полёты беспилотников без регистрации теперь чреваты многотысячными штрафами.

В России начали действовать новые правила о регистрации беспилотников. С 28 октября полёты незарегистрированных беспилотников чреваты внушительными штрафами.

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Согласно начавшему действовать закону, пользователи обязаны «ставить на учёт» беспилотные летательные аппараты массой свыше 250 граммов, пишет ixbt.com. Закон вступил в силу месяц назад, но существующим владельцам давалось 30 дней на формальности. Для ввезённых в Россию после 27 сентября дронов срок регистрации составляет 10 дней.

Отметим, что даже самый лёгкий любительский дрон DJI весит больше 250 г. Тем не менее, при весе от 250 граммов регистрация обязательна даже для самодельных моделей и игрушечных дронов.

Номера для дронов надо получать в Росавиации, а затем самостоятельно поставить как минимум в трёх местах на корпусе дрона. Опоздавшие всё ещё могут пройти регистрацию, отправив заявление на почту Росавиации.

Использование незарегистрированного дрона может вылиться в штраф до 50 тысяч рублей для физического лица и до 300 тысяч рублей для юрлиц.