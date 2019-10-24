В аэропорт «Одесса» третий день подряд из-за тумана с опозданием прибывают самолеты

Отменен пока один рейс.

В международный аэропорт «Одесса» третий день подряд из-за тумана с опозданием прибывают самолеты.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

В частности, самолет компании Turkish Airlines из Стамбула (Турция), который ожидался в 9.30, прибыл с часовым опозданием. Вчера аналогичный утренний рейс был отменен.

Сегодня также почти на полтора часа задержался борт Buta Airways из Баку (Азербайджан), посадка которого планировалась в 9.40, на полчаса – самолет МАУ из Борисполя (10.40).

Читайте такжеВ Киеве из-за сильного тумана вновь задерживаются авиарейсы (видео)

Также известно об опоздании самолета Motor Sich из аэропорта «Жуляны» (11.10), авиакомпании Atlasglobal UA из Стамбула (12.00), два рейса из Шарм-эль-Шейха (Египет) – Azur Air Ukraine (12.30) и МАУ (19.05).

Кроме того, отменен рейс Turkish Airlines из Стамбула, посадка которого планировалась в 14.45. Соответственно, не будет вылета из Одессы в Стамбул, ожидавшегося в 15.40.

Как заявили УНИАН в аэропорту «Одесса», в каждом отдельном случае решение о вылете и прибытии принимает определенная авиакомпания.

Как сообщал УНИАН, 22-23 октября международный аэропорт «Одесса» из-за сильного тумана изменил график приема и отправки самолетов. Многие рейсы были задержаны или отменены. В пассажирских терминалах скопилось много людей, ожидавших отправки самолетов и их прибытия.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.