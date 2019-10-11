Полицейские показали аварийно-опасные участки трассы возле Киева (видео)
21:02, 11 октября 2019Транспорт
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Полицейские, в пределах месяца безопасности дорожного движения, объезжают все аварийные участки и ищут способ предотвратить аварии.
Полицейские показали проблемные участки трассы возле Киева.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Полицейские, в пределах месяца безопасности дорожного движения, объезжают все аварийные участки и ищут способ предотвратить аварии.
Они рассказали, как не попасть в опасных местах в аварию, и где необходимо быть особенно внимательными.
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