"Укрзализныця" хочет закупить жидкого мыла на 1 миллион гривень

Планируется приобрести 170 тысяч литров жидкого мыла.

Акционерная компания "Укрзализныця" объявила тендер на закупку жидкого мыла с ожидаемой стоимостью 1,02 миллиона гривень.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", соответствующий тендер объявлен в системе Prozorro.

По информации пресс-службы, планируется приобрести 170 тысяч литров жидкого мила.

"Ожидаемая стоимость закупки 1,02 миллиона гривень - около 6 гривень за литр. Тендерные предложения принимаются до 21 октября 2019 года. Так что спешите!", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.