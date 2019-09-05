Кабмин внесет морские порты в новый список стратегических предприятий

Эксперт отметил, что единый Закон "О концессии" необходим, в первую очередь, для концессионирования отстающих предприятий, которые застыли в своем развитии и не могут самостоятельно привлечь инвестора.

До 1 октября новый Кабмин должен составить список стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации и концессии. Такое поручение дал правительству президент Владимир Зеленский. По мнению экономиста Андрея Левченко, "стратегический" перечень должны возглавить не только ключевые предприятия ТЭК, но также и инфраструктурные объекты, в частности, морские порты Украины, которые обеспечивают работой десятки тысяч портовиков и ежегодно приносят в госбюджет миллиарды гривен.

"То, что морские порты, скорее всего, изымут из планов приватизации и концессии, подтверждает также и заявление нового министра инфраструктуры. Владислав Криклий инициировал разделение концессии - отдельно на концессию автомобильных дорог и концессию других объектов. Соответствующие законы, по словам нового главы МИУ, будут приняты в таком же порядке - в первую очередь Закон "О концессии автодорог" и уже позже - единый Закон "О концессии". Это говорит о том, что в первую очередь новое правительство настроено заниматься не раздачей госимущества, а созданием новых концессионных проектов. Это, безусловно, правильное решение", - уверен Левченко.

Эксперт также отметил, что единый Закон "О концессии" необходим, в первую очередь, для концессионирования отстающих предприятий, которые застыли в своем развитии и не могут самостоятельно привлечь инвестора. Речь идет о множестве объектов коммунальной инфраструктуры - те же региональные аэропорты, автотранспортные компании и пр. Законопроект "О концессии", который в августе зарегистрирован в Верховной Раде, требует правок, поскольку, унаследовал ряд критичных и скандальных норм от предыдущего проекта, которой за два года смог пройти лишь первое чтение.

"В новом законопроекте в очередной раз заложена норма о "бесконкурсной" передачи объектов госсобственности в концессию - посредством так называемых прямых переговоров с арендаторами госимущества. Последние получат возможность "автоматом" выйти из краткосрочной аренды и войти в концессию на 49 лет. Кроме того, проект, как и раньше, предполагает ликвидацию госпредприятий, как только все их активы будут переданы в концессию. И опять ни слова о том, что будет с работниками этих заводов, фабрик, портов... Больше всего настораживает 35 статья, согласно которой государство будет всячески дотировать частника - делая у него госзаказы, продавая ему по особым ценам материалы и услуги, создавая для концессионера дополнительные активы за счет налогоплательщиков", - пояснил эксперт.

Кроме того, настораживает и тот факт, что сложный имущественный проект хотят принять в очень сжатые сроки - до 1 октября. Такое ускорение вряд ли позволит получить качественный закон.

Напомним, 2 сентября президент Зеленский раздал поручения правительству, парламенту и главе НБУ, хотя, согласно Конституции, таких полномочий у президента нет. В частности, он дал поручение Раде до 1 октября принять Закон "О концессии" и до 1 января 2020 года провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон".