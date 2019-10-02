BMW представила «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M нового поколения (фото)

Новые BMW X5 M и X6 M получили 625-сильный мотор, они которые способны набирать первую «сотню» за 3,8 секунды.

Компания BMW представила «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M нового поколения. Автомобили получили двигатель от суперседана M5, который в топовой модификации выдает 625 лошадиных сил.

Читайте такжеBMW не будет обновлять свой электрокар i3: в компании рассказали, почему

Речь идет о 4,4-литровом бензиновом двигателе V8 с двумя турбинами, которой в стандартной версии развивает 600 л. с. (750 Н·м крутящего момента), что на 33 силы мощнее мотора кроссоверов предыдущего поколения, пишет Autonews. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Новые BMW X5 M и X6 M способны набирать первую «сотню» за 3,9 сек., а максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час. С опциональным пакетом M Driver’s Package электронный ограничитель передвинут на отметку 290 км в час.

Этот же мотор на более мощных версиях Competition форсирован до 625 лошадиных сил. Такие кроссоверы ускоряются с места до 100 км/ч за 3,8 секунды. Значение максимальной скорости не изменилось.

Кроссоверы получили модернизированное шасси с адаптивной подвеской и системой активного подавления кренов, а также усовершенствованное рулевое управление. Плюс ко всему новинки укомплектовали передними шестипоршневыми тормозными механизмами с 395-миллиметровыми дисками. Сзади — однопоршневые механизмы с дисками диаметром 380 миллиметров.

Внешне от стандартных моделей «заряженные» кроссоверы можно отличить благодаря измененной радиаторной решетке, боковым зеркалам аэродинамической формы, четырем патрубкам выпуска и 22-дюймовым колесным дискам.

В целом интерьер позаимствован у стандартных X5 и X6, однако M-модификации получили обтянутое кожей спортивное рулевое колесо, особые сиденья с усиленной боковой поддержкой, подсвечиваемые пороги, элементы отделки из карбона и алюминия, а также другой селектор коробки передач.

Продажи «заряженных» кроссоверов начнутся в первой половине 2020 года.