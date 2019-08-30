BMW начала продавать гибрид X5 - заявляет расход менее 2 литров (фото)

Первыми новинку X5 xDrive45e получат европейцы, а до США кроссовер доберется только в 2020 году.

Компания BMW объявила о старте продаж в Европе подключаемого гибрида X5 xDrive45e нового поколения. Такой кроссовер способен проезжать на одной электротяге до 87 километров, однако из-за аккумулятора инженерам пришлось пожертвовать полезным пространством в багажнике: он на 150 литров меньше, чем у обычного X5.

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В движение гибрид приводит установка на базе трехлитрового рядного двигателя мощностью 282 лошадиные силы, который работает со 110-сильным электромотором, пишет motor.ru. В результате суммарная отдача агрегатов достигает 388 сил, что обеспечивает X5 разгон с места до «сотни» за 5,6 секунды. В обычном режиме максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 235 километров в час, а при движении на электричестве кроссовер способен набрать только 135 километров в час. По данным автопроизводителя, новинка расходует от 1,2 до 1,9 литра на 100 километров.

В список стандартного оснащения BMW X5 xDrive45e входят пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и акустическая защита пешеходов – при движении на электротяге автомобиль подает звуковой сигнал, предупреждая окружающих о своем приближении.

За доплату кроссовер можно укомплектовать полноуправляемым шасси Integral Active Steering, поворачивающим задние колеса для улучшения маневренности и устойчивости на высоких скоростях.

Новый BMW X5 дебютировал год назад. Со сменой поколения кроссовер перебрался на платформу CLAR и получил бензиновые 462-сильную битурбо «восьмерку» 4.4 и «шестерку» мощностью 340 сил, а также дизели с отдачей 249 и 400 сил.