Mercedes отказывается от разработки двигателей внутреннего сгорания

Марка направит все свои деньги на выпуск электрокаров.

Компания Mercedes-Benz прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания.

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Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на комментарий менеджера по развитию Daimler Маркуса Шефера.

По его словам, после запуска новой серии топливных двигателей, которые появляться в автомобилях E-класс и S-класс, немецкий бренд прекращает разработку таких силовых агрегатов. Все внимание сосредоточено на электрификации.

Представитель Daimler также говорит, что концерн собирается разработать собственные аккумуляторы и трансмиссии.

"Общий бюджет на исследования остается на высоком уровне", - говорит Шефер.

При этом после выпуска первого электрокара Mercedes-Benz в очереди уже есть несколько новых моделей. В частности, к запуску уже готовят EQA, основанный на A-классе, и Vision EQS, который является концептом будущего электрического S-класса.

Вместе с тем Шефер сказал, что в Mercedes разработки топливных двигателей прекращают на нынешнем этапе, но он не исключает, что немецкий автопроизводитель еще может к ним вернуться.

Напомним, что Mercedes возродил легендарный родстер в электричестве. Автомобиль получил дисплей, вместо радиаторной решетки, и необычные мотор-колеса.