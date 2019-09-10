Mercedes представил роскошного конкурента Tesla Model S (фото)

Электромобиль получил запас хода в 700 километров.

Электрический седан Mercedes Vision EQS с заявленным запасом хода в 700 километров представили на автосалоне во Франкфурте.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Известно, что Vision EQS был создан на абсолютно новой платформе бренда. Седан получил дизайн кузова с очень плавными изгибами и без резких срезов корпуса. Кроме того, колесная база авто увеличилась, в результате чего был расширен и салон премиального седана", - говорится в сообщении.

Отличительной чертой автомобиля стала сложная оптика.

"Спереди EQS на месте радиаторной решетки разместилась панель с 188 отдельными светодиодами, что обеспечивает практически неограниченное анимацию освещения. По бокам этой решетки располагается пара фар с голографическими линзами, которые служат краями этого "светодиодного пояса", - подчеркивает издание.

Задние фонари состоят из 229 трехконечных звезд.

Внутри EQC получил информационно-развлекательную систему MBUX, которая появится в будущем Mercedes. Она имеет три сенсорных экрана – центральный и еще два на каждом подлокотнике двери. Они обеспечивают возможность навигации водителю и пассажирам.

В Mercedes рассказывают, что во время создания электрокара инженеры черпали вдохновение из яхт. Продолжение темы экологии и моря можно увидеть во многих деталях дизайна Vision EQS.

Кроме внешности Mercedes рассекретил и некоторые характеристики авто. Так, концепт получил батарею мощностью 100 кВт, которая должна обеспечить заявленный невероятный запас хода. Зарядить авто можно через нагнетатель на 350 кВт всего за 20 минут до 80%.

Все четыре колеса приводятся в движение с общей мощностью 469 л.с. и 760 Нм крутящего момента, а разгон до сотни занимает примерно 4,5 секунды. Заявленная максимальная скорость - 200 км/час.

Пока это всего лишь прототип и остается только догадываться, что достанется серийной версии седана.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 сентября, для представителей прессы открылся 68-й по счету Франкфуртский международный автосалон, который является одним из главных событий в автомобильном мире.