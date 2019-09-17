В Париже запустили летающее такси (видео)
10:57, 17 сентября 2019Транспорт
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Поездка транспортом будет стоить пол сотни евро.
Французская компания тестирует электротакси, которое будет катать всех желающих по реке Сена
В Париже тестируют электрическое летающее такси, которое курсирует по реке Сена.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Водой электрокар передвигается на трех лопастях, благодаря чему судно не раскачивает во время движения. Летающее такси развивает скорость до 30 км/час. Пока разработчики проводят испытания, а туристы смогут покататься на нем уже весной 2020 года.
Прогулка на летающем такси обойдется в полсотни евро.
Разработала авто французская компания и уже даже подобрала ему название – "Пузырь".
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