В Париже запустили летающее такси (видео)

Поездка транспортом будет стоить пол сотни евро.

В Париже тестируют электрическое летающее такси, которое курсирует по реке Сена.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водой электрокар передвигается на трех лопастях, благодаря чему судно не раскачивает во время движения. Летающее такси развивает скорость до 30 км/час. Пока разработчики проводят испытания, а туристы смогут покататься на нем уже весной 2020 года.

Прогулка на летающем такси обойдется в полсотни евро.

Разработала авто французская компания и уже даже подобрала ему название – "Пузырь".