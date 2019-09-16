Ferrari решила выпустить свой первый кроссовер

Четырехместный купеобразный вседорожник под названием Purosangue построят на новой архитектуре и представят в 2022 году.

Компания Ferrari представит свой первый в истории кроссовер в 2022 году. Автомобиль получит название Purosangue, что в переводе означает "чистокровный".

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Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на технического директора Ferrari Майкла Лайтера.

По его словам, новинка будет существенно отличаться от своих прямых конкурентов Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

Автомобиль, получивший индекс 175, станет одной из 15 новинок Ferrari, которых компания планирует представить до 2023 года. Машину построят на новой переднемоторной архитектуре, которую в будущем также будут использовать суперкары семейства GT.

"Наша задача состоит в том, чтобы открыть новый сегмент для Ferrari. Я думаю, что мы нашли необходимую концепцию, которая поможет спроектировать настоящий внедорожник и при этом существенно отличаться от уже существующих моделей других производителей", - заявил Лайтер.

Новая архитектура позволяет установку двигателей V6, V8, V12, гибридной установки, а также автоматической коробки передач с двойным сцеплением. Ранее сообщалось, что Purosangue получит гибридную силовую установку на базе восьмицилиндрового бензинового двигателя.

Ожидается, что четырехместный вседорожник в длину будет достигать 5 метров. Автомобиль укомплектуют регулируемой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость пятидверного вседорожника составит около 300 тысяч евро.