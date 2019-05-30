Ferrari представила 1000-сильный гибридный суперкар (фото, видео)

Итальянская компания показала гибридный суперкар SF90 Stradale, который получил силовую установку с самым мощным двигателем V8 и тремя электромоторами.

Компания Ferrari представила новый флагманский суперкар под названием SF90 Stradale. Новинка получила гибридную силовую установку, агрегаты которой в сумме выдают 1000 лошадиных сил.

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Масса автомобиля составила 1570 кг, что на 13 кг легче предыдущего супергибрида LaFerrari. При этом жесткость шасси на изгиб увеличилась на 20%, а жесткость на кручение по сравнению с предыдущей платформой увеличилась на 40%, пишет Autonews.

В отличие от LaFerrari, использовавшей 6,2-литровый V12, силовая установка SF90 Stradale построена вокруг четырехлитрового твин-турбомотора V8, развивающего 780 л. с. и 800 Н·м крутящего момента. Таким образом, это самая мощная «восьмерка» в истории серийных автомобилей итальянской марки.

Двигатель внутреннего сгорания работает вместе с тремя электрическими моторами, один из которых расположен между бензиновым V8 и восьмидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Два остальных электромотора находятся на фронтальной оси и приводят в движение передние колеса.

В сумме двигатели, питающиеся от комплекта литийионных батарей на 7,9 кВт·ч, развивают 220 лошадиных сил. Таким образом, суммарная отдача гибридной установки составила 1000 л. с. и 800 ньютон-метров.

Ferrari SF90 Stradale способен ускоряться с места до первой «сотни» за 2,5 сек., а на разгон до 200 км/ч уходит 6,7 секунды. Максимальная скорость суперкара составила 340 км в час.

Силовая установка автомобиля работает в двух режимах — Performance и Qualify. В первом случае задействуется только бензиновый мотор, который приводит в движение автомобиль и подзаряжает батареи. Во втором случае все агрегаты начинают действовать в полную силу. Исключительно на электрической тяге автомобиль способен проехать до 25 км с максимальной скоростью 135 км в час.