цей матеріал доступний українською

Госбюджет-2020: Дорожный фонд получит более 70 миллиардов гривень

15:51, 15 сентября 2019
Транспорт
146 0
Дорожный фонд в следующем году растет / фото УНИАН

Читайте такжеРада направила штрафы за перегруженные фуры в Дорожный фонд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сегодня сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Дорожный фонд в следующем году растет. 100% акцизов будут перенаправлены в Дорожный фонд. Согласно нашему макропрогнозу полученных акцизов - это около 70 млрд грн. Однако экономический рост и, соответственно, рост акцизов может эту сумму увеличить. Плюс ключевая задача премьер-министра - увеличить привлечение грантовых средств международных доноров. Поэтому могут быть добавлены существенные суммы", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году финансирование дорог из Государственного фонда составило 33,4 млрд грн, в 2019 - 51 млрд грн. Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд в 2020-2022 годах предполагается на уровне около 70 млрд грн ежегодно. Распределение средств из Дорожного фонда таково: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #госбюджет#ремонт дорог#ямы на дорогах