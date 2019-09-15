Госбюджет-2020: Дорожный фонд получит более 70 миллиардов гривень

При этом экономический рост и, соответственно, рост акцизов, а также грантовое финансирование может увеличить объем финансирования дорог.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост Дорожного фонда в 2020 году до более 70 млрд грн.

Читайте такжеРада направила штрафы за перегруженные фуры в Дорожный фонд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сегодня сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Дорожный фонд в следующем году растет. 100% акцизов будут перенаправлены в Дорожный фонд. Согласно нашему макропрогнозу полученных акцизов - это около 70 млрд грн. Однако экономический рост и, соответственно, рост акцизов может эту сумму увеличить. Плюс ключевая задача премьер-министра - увеличить привлечение грантовых средств международных доноров. Поэтому могут быть добавлены существенные суммы", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году финансирование дорог из Государственного фонда составило 33,4 млрд грн, в 2019 - 51 млрд грн. Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд в 2020-2022 годах предполагается на уровне около 70 млрд грн ежегодно. Распределение средств из Дорожного фонда таково: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.