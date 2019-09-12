Рада направила штрафы за перегруженные фуры в Дорожный фонд

Закон даст возможность получить дополнительное финансирование Дорожного фонда и позволит обеспечить работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

Верховная Рада приняла закон, благодаря которому штрафы за перегруженные грузовики будут направляться в Дорожный фонд.

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За принятие соответствующего законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда" проголосовал 337 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил народный депутат Александр Кубраков, законопроект является неотъемлемой частью процесса внедрения автоматического взвешивания автомобилей на пунктах габаритно-весового контроля.

"Он уточняет, куда будут направляться штрафы от данной системы. Суть состоит в том, чтобы законодательно закрепить направление административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте и административные штрафы, предусмотренные частью второй статьи 122-й и частью второй статьи 132-й Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказал депутат.

По его словам, принятие закона даст возможность получить дополнительное финансирование Дорожного фонда и позволит обеспечить работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

"Штрафы в этой истории не главное, главное - чтобы работала система. Мы видим, что украинские перевозчики, когда доезжают до границ с Евросоюзом, резко перегружают лишние грузы и выполняют все нормы, установленные в Евросоюзе", - сказал Кубраков.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 сентября, Верховная Рада рассмотрела в первом чтении и приняла в целом законопроект, который вводит возможность фиксации в автоматическом режиме нарушений габаритно-весового режима, а также устанавливает ответственность водителей за невыполнение требований уполномоченных лиц Укртрансбезопасности об остановке транспортного средства.

"Укравтодор" сообщил о планах в 2020 году установить 200-250 систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Украины. В июле 2018 года Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 миллиона долларов.