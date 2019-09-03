Tesla выпустила новую версию Model 3 с «веганским» салоном

Компания также пообещала, что её будущий электрический кроссовер Model Y будет иметь салон без кожи.

Компания Tesla без лишнего шума выпустила новую версию электромобиля Tesla Model 3. Новая модификация отличается полным отсутствием натуральной кожи в интерьере, тогда как изначально производитель использовал этот материал в отделке салона.

Читайте такжеTesla поссорилась с экспертами по безопасности из-за рекламы

Компания также пообещала, что её будущий электрический кроссовер Model Y будет иметь салон без кожи.

Активисты и общества по защите прав животных годами призывали автопроизводителя не использовать материалы животного происхождения. Дошло до того, что представители PETA (Люди за этичное обращение с животными) подняли этот вопрос на последнем собрании акционеров компании, заставив Илона Маска дать обещание выпустить соответствующие модификации электрокаров, пишет itc.ua.

Главной загвоздкой на пути к избавлению интерьера от натуральной кожи оказалось рулевое колесо. По словам Маска, они были близки к тому, чтобы оставить руль без подогрева, поскольку с синтетическим материалом наблюдаются некоторые проблемы при нагревании. Кроме того, синтетика изнашивается гораздо быстрее, чем кожа.

Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T — Tesla (@Tesla) 31 серпня 2019 р.

PETA много лет сотрудничает с Tesla по вопросам производства синтетической кожи. Организация также проводит кампании, направленные на то, чтобы убедить глобальных автопроизводителей (General Motors, Volkswagen и Toyota) отказаться от использования продуктов животного происхождения в своих автомобилях.