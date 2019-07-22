Tesla хочет построить в Украине станции Supercharger

Согласно карте на сайте компании, две новые станции уже скоро могут появиться в Ривненской и Житомирской областях.

Компания Tesla планирует построить в Украине две станции сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей Superchargers.

Читайте такжеВ Польше заработал официальный сервисный центр Tesla

Согласно карте на сайте компании, две новые станции уже скоро могут появиться в Ривненской и Житомирской областях. При этом уточняется, что время и место строительства станций могут измениться.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года глава Tesla Илон Маск в своем аккаунте в Twitter заявил, что станции Supercharger появятся в Украине в 2019 году.

Справка УНИАН. Tesla Superchargers - это сеть станций, построенных компанией Tesla Inc. для сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электрооборудования Тесла (моделей S, 3, X).

На сегодняшний день в Европе более 72 тысяч общественных зарядных устройств для электрооборудования, но только 5800 из них соответствуют критериям "быстрых" (по данным Международного энергетического агентства). Это означает, что их мощность составляет 43 кВт и более. Зарядные устройства Tesla Superchargers работают с мощностью от 120 до 135 кВт.

В планах на будущее - повышение мощности до 400 кВт, чтобы иметь возможность заряжать электрические автобусы.