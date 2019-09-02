Закон о концессии должен быть принят до 1 октября – Зеленский
14:57, 02 сентября 2019Транспорт
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С 1 октября в Украине появится возможность применять концессию во всех сферах.
До октября правительство должно принять закон о концессии / фото УНИАН
Кабинет министров Украины должен принять закон "О концессии" до 1 октября.
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Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином.
"Принять закон "О концессии", срок – до 1 октября 2019 года", – сказал он.
Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8125 "О концессии", предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.
В августе Зеленский анонсировал принятие закона о концессии этой осенью. По его словам, это позволило бы государству безопасно работать с частным сектором и компаниями.
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