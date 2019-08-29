В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об отсрочке штрафов для «евробляхеров»

Президент предлагает Раде отсрочить применение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Читайте такжеПолиция имеет доступ к таможенным базам и может штрафовать «евробляхеров» - Нефедов

Проект закона зарегистрирован президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНИАН, до вступления в силу новых штрафных санкций с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией, а за это время разработает новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.