Будущее “евроблях”: штрафы отсрочат еще на три месяца и разработают новые правила растаможки

За время отсрочки штрафов специально созданная рабочая группа разработает новый законопроект, призванный урегулировать порядок и четкие и прозрачные правила растаможивания автомобилей на еврономерах.

Водители нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации освобождаются от штрафных санкций еще на три месяца, тогда как ранее соответствующие санкции должны были вступить в силу с 22 августа.

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в сети Facebook по итогам совещания в министерстве, посвященного решению вопроса растаможивания авто на еврономерах.

"С 22 августа наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Президентом Украины инициирована отсрочка введения штрафных санкций на три месяца, и уже в ближайшее время этот неотложный законопроект будет одобрен", - написал Лавренюк.

Он добавил, что данный законопроект нашел поддержку у всех заинтересованных органов исполнительной власти и общественности.

Также Лавренюк подчеркнул, что по результатам совещания с участием замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки, главы Таможенной службы Максима Нефедова и народного депутата от партии «Слуга народа» Владислав Криклия, было принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки штрафов разработает новый законопроект, призванный урегулировать порядок и четкие и прозрачные правила растаможивания автомобилей на еврономерах. Рабочую группу возглавит Криклий.

«Алгоритм такой: 1) отсрочка, 2) новый закон с четкими и прозрачными правилами растаможивания (возможно даже фиксированные ставки для б/у авто) и после этого никаких поблажек», - добавил замминистра инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада отсрочила до 22 августа текущего года введение в действие норм об усилении административной ответственности за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Однако 18 августа в партии «Слуга народа» заявили об инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским отсрочке начала применения штрафных санкций за несвоевременное растаможивание автомобилей на еврономерах.

До этого с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.

Всего за указанный период в бюджет было уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.