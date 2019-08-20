BMW показала, как делают электрический кроссовер (видео)

Запас хода у кроссовера будет варьироваться в зависимости от версии. Без подзарядки новинка сможет проехать от 450 до 700 километров.

Компания BMW опубликовала тизерный видеоролик, на котором показан процесс производства тестовых прототипов электрического кроссовера, который на данный момент известен под названием iNext.

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Как говорится в сообщении немецкого бренда, работы ведутся в Научно-инновационном центре (FIZ) на севере Мюнхена. Всего планируется собрать около 100 прототипов будущего электрокара, пишет Autonews.

«Подготовка полностью электрического транспортного средства для серийного производства является захватывающей, но сложной задачей. К моменту официального запуска производства мы изготовим до 100 прототипов BMW iNext. До этого мы будем испытывать ряд инноваций, которые должны оптимизировать и ускорить процессы на производстве», — заявил руководитель экспериментального производства Удо Хенле. По его словам, основная цель BMW — собрать электрокар на той же сборочной линии, что и обычные автомобили.

Так, прототипы будут собирать при помощи особой технологии — «компьютерной томографии». Сканирование выполняется специальными роботами. Устройства делают множество снимков с разных ракурсов, которые затем соединяют в трехмерную модель, которая позволит рассмотреть любые, даже самые маленькие детали, а также оценить качество сборки и покраски машины. Впрочем, на видео прототипы пока скрыты под камуфляжем.

По неофициальным данным, запас хода у кроссовера будет варьироваться в зависимости от версии. Без подзарядки новинка сможет проехать от 450 до 700 км. Мощность топовой версии электрокара может составить до 800 лошадиных сил. Кроме этого автомобиль получит функцию автономного вождения. Однако подробности о беспилотной системе пока держатся в секрете.

Что касается дизайна, то он будет повторять одноименный концепт, который был представлен в прошлом году на борту самолета Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa. По размерам машина превзойдет iX3, который поступит в продажу в 2020 году.

Ожидается, что премьера машины состоится в 2021 году. Всего к 2025 г. компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками.