В аэропорту «Борисполь» сдадут в аренду 13 объектов

Речь идет о размещении банкоматов, точек продаж, кафе, отделений банков, о прокате автомобилей, офисных помещениях и обустройстве зала ожидания пассажиров бизнес-класса.

Фонд государственного имущества намерен передать в аренду тринадцать объектов в международном аэропорту «Борисполь» и четыре объекта в международном аэропорту «Львов».

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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«Фонд государственного имущества планирует передать в аренду 13 объектов в международном аэропорту «Борисполь». Размещение банкоматов, точек продаж, отделение банка, прокат автомобилей, офисные помещения и обустройство зала ожидания пассажиров бизнес-класса», - написал он.

«Также Фонд предлагает в аренду 4 объекта в международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого. Размещение кафе, пункт аренды автомобилей и размещения станции технического обслуживания воздушных судов», - добавил он.

По словам Трубарова, заявки от инвесторов принимаются в течение десяти дней со дня публикации объявления в газете «Ведомости приватизации».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, которое обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Международный государственный аэропорт «Львов» - крупнейший на западе Украины аэропорт по пассажиропотоку и маршрутной сетью. В 2011 году аэропорт был реконструирован. В рамках реконструкции был построен новый терминал общей площадью 48 тыс. кв. м, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса. Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).