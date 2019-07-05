В Украине открыли 12 километров новой бетонной дороги (фото)

«Укравтодор» открыл движение для автомобилей на 12 километрах новой бетонной дороги в Полтавской области.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») открыло движение для автомобилей на 12 километрах новой бетонной дороги Днепр-Решетиливка в Полтавской области.

Читайте такжеНа дороги в следующем году могут выделить 75 миллиардов

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Мы запустили движение по 12 км новопостроенной бетонки Н-31 Днепр-Решетиливка в Кобеляцком районе! Транспорт движется по правой стороне. По левой же начнем строительные работы. Учитывайте дорожные знаки на участках проведения ремонта!», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле «Укравтодор» открыл движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.