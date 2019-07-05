В Украине открыли 12 километров новой бетонной дороги (фото)

12:53, 05 июля 2019
Транспорт
57 0
В Украине строят бетонные дороги / фото facebook/poltsad

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») открыло движение для автомобилей на 12 километрах новой бетонной дороги Днепр-Решетиливка в Полтавской области.

Читайте такжеНа дороги в следующем году могут выделить 75 миллиардов

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Мы запустили движение по 12 км новопостроенной бетонки Н-31 Днепр-Решетиливка в Кобеляцком районе! Транспорт движется по правой стороне. По левой же начнем строительные работы. Учитывайте дорожные знаки на участках проведения ремонта!», - говорится в сообщении.

фото facebook/poltsad

Как сообщал УНИАН, в апреле «Укравтодор» открыл движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укравтодор#бетонная дорогапогода в Полтаве