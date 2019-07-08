На столичном вокзале до 17 июля остановили эскалатор

В ходе выполнения работ будут заменены шестерни вала главного привода, тяговая цепь, силовые пускатели и концевые выключатели.

Акционерная компания "Укрзализныця" до 17 июля остановила работу эскалатора, работающего на подъем, в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский в связи с ремонтом.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня, 8 июля 2019 года, начат плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский. Все предусмотренные работы планируется закончить к 17 июля, в этот период его работа будет приостановлена. На спуск эскалатор будет работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения работ будут заменены шестерни вала главного привода, тяговая цепь, силовые пускатели и концевые выключатели.

"Все работы осуществляются, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров и содерживать технические средства в исправном состоянии. "Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году "Укрзализныця" заявила, что планирует до конца 2018 года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева в связи с тем, что имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации.