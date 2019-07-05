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Новый Jaguar XJ решили сделать электрокаром

15:18, 05 июля 2019
Транспорт
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Новый электромобиль Jaguar XJ выйдет уже в 2020 году / фото jaguar.ua

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Об этом сообщает Autocar.

"Представители британского автопроизводителя объявили это в день снятия с производства текущего поколения модели. Новый XJ выйдет в 2020 году и его будут выпускать на заводе в британском Касл Бромвич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что седан Jaguar XJ станет первым электромобилем, который станут делать в Касл Бромвич, но позднее на конвейер встанут и другие электрифицированные модели концерна Jaguar Land Rover.

Напомним, в настоящее время гибридные Range Rover и Range Rover Sport выпускают в британском Солихалле, а электрический кроссовер Jaguar I-Pace делают в австрийском Граце.

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Теги: #электромобили#электромобили Jaguar