Новый Jaguar XJ решили сделать электрокаром
15:18, 05 июля 2019Транспорт
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Новый XJ выйдет в 2020 году и его будут выпускать на заводе в британском Касл Бромвич.
Новый электромобиль Jaguar XJ выйдет уже в 2020 году / фото jaguar.ua
Компания Jaguar подтвердила, что новое поколение флагманского седана XJ станет электромобилем.
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Об этом сообщает Autocar.
"Представители британского автопроизводителя объявили это в день снятия с производства текущего поколения модели. Новый XJ выйдет в 2020 году и его будут выпускать на заводе в британском Касл Бромвич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что седан Jaguar XJ станет первым электромобилем, который станут делать в Касл Бромвич, но позднее на конвейер встанут и другие электрифицированные модели концерна Jaguar Land Rover.
Напомним, в настоящее время гибридные Range Rover и Range Rover Sport выпускают в британском Солихалле, а электрический кроссовер Jaguar I-Pace делают в австрийском Граце.
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