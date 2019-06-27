Kia рассекретила новый кроссовер (фото)

Автомобиль построен на базе хэтчбека Kia Ceed, но отличается от него полностью новым кузовом, а также увеличенным на 42 мм дорожным просветом.

Компания Kia рассекретила новый кроссовер XCeed, который дополнит семейство моделей Kia Ceed последнего поколения.

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Автомобиль построен на базе хэтчбека Kia Ceed, но отличается от него полностью новым кузовом, а также увеличенным на 42 мм дорожным просветом. По габаритам XCeed также больше исходной модели — новинка расположится в модельной линейке между Kia Ceed и Kia Sportage. Кроссовер получил новые настройки подвески и руля, пишет kommersant.

Дизайн салона выполнен в общей стилистике семейства Ceed, но отличительной особенностью стали опции — декоративная желтая отделка и полностью цифровая приборная панель Supervision с 12,2-дюймовым экраном. В оснащение также включены современная мультимедиа с 10,2-дюймовым тачскрином и онлайн-сервисами, а также многочисленные системы активной безопасности.

В линейку моторов вошли дизельный 1,6-литровый агрегат мощностью 115 л.с. и 136 л.с., а также бензиновые двигатели — 120-сильный 1-литровый, 140-сильный 1,4-литровый и 204-сильный 1,6-литровый. Самый слабый мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для остальных доступен 7-ступенчатый «робот». Полного привода не предусмотрено — все версии Kia XCeed будут только переднеприводными. В 2020 году появятся модификации с гибридными моторами.

Продажи Kia XCeed в Европе начнутся в третьем квартале 2019 года.