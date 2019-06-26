«Укрлендфарминг» инвестировал в ремонт дорог в Винницкой области 240 тысяч гривен

«Укрлендфарминг», один из крупнейших агрохолдингов страны, владельцем которого является Олег Бахматюк, инвестировал 240 тысяч гривен в ремонт дорог в Винницкой области.



Как социально ответственный бизнес, «Укрлендфарминг» в первую очередь заботится о инфраструктуре тех населенных пунктов, где работает. «Пятьдесят процентов от общего объема средств, который мы выделяем на проекты с сельскими общинами - это средства на ремонт дорог. Вкладывая в дороги, мы обеспечиваем благосостояние тех населенных пунктов, где работаем. Ведь налаженное движение транспорта благодаря качественным дорогам - это обязательное условие как для здоровой жизнедеятельности села, так и для эффективного ведения бизнеса, - отметил Юрий Шульц, директор предприятия «Поділля Агропродукт», которое входит в состав «Укрлендфарминг».

«На землях Мельниковского сельского совета Немировского района в селе Червоное работает новый асфальтный завод. По правительственной программе завод строит трассу Винница - Умань, - сообщил сельский глава Александр Лесько. - Арендаторам земель села Червоное это дало возможность в частичном участии отремонтировать, а точнее, построить два километра сельской дороги в Червоном. Предприятие «Поділля Агропродукт», которое входит в состав группы компаний «Укрлендфарминг», выделило на это строительство 90 тысяч гривен», сообщает Обозреватель.

150 тысяч гривен это же предприятие группы «Укрлендфарминг» выделило на ремонт 3 км дорог в селах Ковалевка и Головеньки Немировского района Винницкой области. По обращению Ковалевского сельского главы Виктора Верховода ООО «Поділля Агропродукт» отремонтировано дороги на улице Джона Говарда и улице Мира в селе Ковалевка, также оплачено вывоз 50 тонн щебня для ремонта дорог в селе Головеньки.

Группа компаний «Укрлендфарминг» является одним из лидеров агробизнеса в Украине. 11 производственных кластеров холдинга в 22 областях Украины не только обеспечивают продовольственную безопасность государства, активно развивают отечественное сельское хозяйство, но и ежедневно заботятся об инфраструктуре и высоком уровне развития тех населенных пунктов, где расположены его мощности.